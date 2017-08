Pioli chiama la Fiorentina: "Mi aspetto degli arrivi la prossima settimana"

La Fiorentina ha battuto il Wolfsburg in amichevole, Pioli è soddisfatto della prestazione ma ricorda alla società che "mancano dei tasselli".

La Fiorentina prosegue il lavoro in vista degli impegni ufficiali e quest'oggi ha disputato un'amichevole contro il Wolfsburg: gara vinta dai Viola per 2-0, grazie ai goal di Kalinic nel primo tempo e Chiesa nel secondo. Soddisfatto della prestazione dei suoi il tecnico gigliato Stefano Pioli.

"E' meno di un mese che lavoriamo insieme, ma mi piace lo spirito e la voglia del gruppo - ha commentato a fine gara Pioli - Abbiamo ancora tanto da migliorare, ma questi sono dei test importanti per avere già delle risposte e capire dove dobbiamo ancora crescere".

Il prossimo 20 agosto la Fiorentina farà visita all'Inter per la prima giornata di campionato... "In questo momento non so come arriveremo a quella partita - ha spiegato Pioli - Sarà però importante avere già una identità di gioco, una fisionomia di squadra chiara. Al momento non siamo ancora al completo, pertanto le scelte le farà man mano che avrò a disposizione i giocatori".

La partita col Wolfsburg è stata sbloccata da un goal di Kalinic... "Ho letto giudizi negativi sulla sua prestazione nella prima amichevole - ha proseguito Pioli - Una cosa che mi è dispiaciuta, perché il giocatore è ancora indietro nella condizione fisica. Ora sta avendo più minutaggio rispetto ad altri perché non ha fatto la preparazione di Moena, è però un giocatore di qualità e conto molto anche su di lui, così come su tutti i giocatori che mi danno disponibilità".

La squadra non è ancora al completo ha detto Pioli, che attende ancora degli acquisti... "Sappiamo che il calciomercato è complicato - ha detto Pioli - ma sappiamo anche che mancano dei tasselli e mi auguro che la settimana prossima ci sia già qualche arrivo. Anche perché abbiamo avuto qualche infortunato e Chiesa sarà squalificato, pertanto prima arriveranno i nuovi acquisti meglio sarà per il loro adattamento nella squadra".