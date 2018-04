Perotti, retroscena su De Rossi: "E' stato vicino al Boca Juniors"

Perotti: "Mi piacerebbe restare alla Roma fino al 2021. De Rossi sarebbe un idolo al Boca Juniors, c'è stato vicino due-tre anni fa".

Diego Perotti si è innamorato di Roma e della Roma. Ai microfoni di ESPN il giocatore argentino ha confessato che gli piacerebbe restare in giallorosso fino alla scadenza del suo contratto, ossia nel 2021.

Al contempo però non gli dispiacerebbe tornare al Boca Juniors e dimostrare di essere decisivo anche con gli argentini. "Mi dispiace non aver lasciato un buon ricordo ed il fatto che qualcuno pensi che quella maglia mi pesava troppo. In realtà ho avuto tanti infortuni che mi hanno frenato. Ho un contratto fino al 2021 con la Roma e mi piacerebbe rispettarlo, anche se vorrei dare un'immagine diversa rispetto a quella che hanno di me al Boca".

Al Boca sarebbe potuto approdare il suo attuale compagno di squadra Daniele De Rossi. "A Daniele piace spesso vedere le coreografie della tifoseria del Boca Juniors. Lì per il suo modo di fare sarebbe un idolo. Mi ha detto che due o tre anni fa è stato vicino ad accordarsi con loro, ma poi non se ne fece nulla per questioni economiche".

Solo elogi per il connazionale Messi. "E' un giocatore di grande personalità, incoraggia sempre i compagni di squadra, non è una cosa da poco per uno delle sue capacità. Quando hai il migliore giocatore al mondo che ti trasmette così tanta fiducia è una cosa molto bella".