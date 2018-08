Parla Bölöni, colui che fece esordire Ronaldo: "Era un agnellino..."

Bölöni, allenatore ai tempi dello Sporting, racconta il primo Ronaldo: "Era timido, ma ho capito subito il suo talento. Non ci pensai un attimo".

László Bölöni è l'allenatore che per primo ha avuto il coraggio di gettare nella mischia Cristiano Ronaldo ai tempi dello Sporting. Il tecnico rumeno non ha mai avuto dubbi, come racconta oggi alla 'Gazzetta dello Sport'.

Queste le sue parole: "Era una amichevole dell’U16 contro l’U18 dello Sporting: mi bastò un tempo, fu come un’illuminazione. Trattava la palla in modo diverso, si muoveva dolcemente, era un vento leggero. 'Ma chi è?', chiesi a uno dello staff. Dopo poche settimane, lo aggregai alla prima squadra: 'Tu da qua non ti muovi', gli dissi".

"L'ho fatto esordire contro l'Inter, nello spogliatoio sembrava un agnellino: timido, per i fatti suoi. Appena mise piede in campo si trasformò in gladiatore. Aveva coraggio e fame incredibili".

Bölöni poi ammette anche di avergli insegnato qualcosa di importante: "Va bene amare la palla, ma allora l’amava un po’ troppo. Però che dribbling! Bisognava convogliare la sua genialità su quest’aspetto: allora era un “9”, io l’ho fatto diventare un “7”. Doveva adattarsi alla tattica, fare qualche corsa all’indietro: migliorò subito anche perché capii di poter fare tutto".