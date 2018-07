Paolo Maldini in esclusiva a Goal: “Gattuso una sorpresa in positivo”

Paolo Maldini, Brand Ambassador DAZN, applaude Gattuso: “Ha dimostrato di essere un allenatore preparato”.

Un estratto dell’intervista esclusiva di Goal a Paolo Maldini, nuovo Brand Ambassador DAZN. L’intervista completa sarà pubblicata sabato 14 Luglio.

10 stagioni nello stesso spogliatoio, due Champions League, due Scudetti, un Mondiale per Club tra i tanti trofei conquistati insieme: Paolo Maldini e Rino Gattuso hanno condiviso anni di gloria, successi indimenticabili vissuti da leader.

Ma neanche Maldini avrebbe mai immaginato per ‘Ringhio’ un futuro sulla panchina del Milan: “Gattuso è stato una sorpresa in positivo” , ha ammesso Paolo in esclusiva ai microfoni di Goal.

Gattuso è andato però oltre la sua proverbiale grinta, guidando il Milan al 6° posto e alla finale di Coppa Italia dando al Diavolo una chiara identità tattica, senza esimersi dal compiere scelte tecniche di polso.

“Ha dimostrato di essere un allenatore preparato – sottolinea Maldini - di aver imparato tanto dalla sua esperienza da calciatore. Ha avuto anche la fortuna di avere avuto un sacco di maestri come allenatori e poi Rino ha sempre avuto una grande personalità”.