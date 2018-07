Paolo Maldini in esclusiva a Goal: “Buffon al PSG? Non la vedo una scelta sbagliata”

Paolo Maldini, Brand Ambassador DAZN, commenta il passaggio di Buffon al PSG: “Può coronare il suo sogno, la Champions League”.

Un estratto dell’intervista esclusiva di Goal a Paolo Maldini, nuovo Brand Ambassador DAZN. L’intervista completa sarà pubblicata sabato 14 Luglio.

Due leggende calcio italiano, due percorsi diversi. Paolo Maldini ha deciso di legare la sua carriera ad unica maglia, a due colori, il rosso e il nero, indossati dal primo all’ultimo giorno della sua esperienza da calciatore. Gigi Buffon, dopo gli anni di Parma, sembrava destinato a chiudere la carriera con la maglia della Juventus. E invece, dopo 17 stagioni in bianconero, ha sorpreso tutti, accettando a 40 anni la proposta del PSG.

Una scelta che però Maldini, intervistato in esclusiva da Goal, non si sente di condannare: “E' difficile giudicare uno che è stato tuo collega, ognuno pensa con la propria testa. Non la vedo come sbagliata”.

A fare la differenza è soprattutto la destinazione: “Non va a giocare in Cina dove il calcio sinceramente vale molto meno rispetto a quello della Juventus ma va a giocare in una squadra che punta alla Champions League, quindi potrebbe essere il coronamento del suo sogno”.

E anche se non ha sempre indossato la stessa maglia sarà comunque strano vedere Buffon in un altro campionato: “Lui è già passato dal Parma alla Juventus, quindi non è stato un uomo che è sempre rimasto in una squadra. Vederlo all'estero sarà divertente, sono proprio curioso”.