Paola Ferrari sgancia la bomba: "Totti continua a giocare a Miami con Nesta"

09:51 Condividi Chiudi

La giornalista RAI Paola Ferrari è abbastanza sicura che Totti andrà a Miami: "Ho una fonte interna alla famiglia che mi ha confermato questa idea".

Le immagini dell'addio struggente di Francesco Totti alla maglia numero 10 della Roma sono ancora negli occhi e ci si continua ad interrogare su quale sarà il futuro dell'ormai ex capitano giallorosso.

Resterà in società come consulente di Monchi dando seguito al contratto pluriennale da dirigente già firmato o continuerà a giocare da qualche altra parte?

TOTTI ANNUNCERÀ LUNEDÌ LA SUA NUOVA AVVENTURA A MIAMI . — paola ferrari (@paolaferrari_og) 27 maggio 2017

Secondo quanto svela Paola Ferrari sulle pagine de 'Il Tempo' - dopo averlo twittato nella notte tra sabato e domenica - Totti "annuncerà lunedì la sua nuova avventura a Miami".

"Se ho una fonte attendibile? Ovviamente non sono nella testa di Totti e quindi tutto può accadere. Ma ho una fonte interna alla famiglia che mi ha confermato quanto l'idea di continuare a giocare a pallone e di farlo a Miami lo stia intrigando".

"Problemi di gestione familiare? Non credo - continua la giornalista RAI - I suoi figli frequentano la stessa scuola nella quale hanno studiato I miei. E un Istituto angloamericano ed prevista la possibilità di un anno all'estero senza che questo possa influire, se non positivamente, sul percorso didattico".

"Totti a Miami è quasi di casa, questo è un altro motivo per il quale potrebbe davvero sceglierla per continuare a giocare ancora un po'. Tra l'altro piena di italiani, non avrebbe nemmeno il problema della lingua. E poi ritroverebbe il suo amico Alessandro Nesta". conclude la Ferrari.