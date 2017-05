Panchina Inter, Spalletti favorito su Pochettino: sfumano Conte e Simeone

L'Inter, quasi sfumati Conte e Simeone, cerca ancora l'allenatore per la prossima stagione: Spalletti è il favorito, sondaggio per Pochettino.

Niente da fare. A meno di clamorosi colpi di scena il nuovo allenatore dell'Inter non sarà Antonio Conte e neppure il grande ex Diego Simeone.

Il primo, vero sogno di Suning, dopo la festa per la conquista della Premier con il Chelsea in programma oggi infatti incontrerà Abramovich mettendo le basi per un rinnovo da 11 milioni netti e un super mercato estivo.

Simeone invece nonostante una stagione piuttosto deludente sembra intenzionato a non muoversi da Madrid, sponda Atletico, dove il prossimo anno darà un nuovo assalto alla Champions.

Champions che come risaputo non giocherà l'Inter con la società nerazzurra a questo punto costretta a dirottare tutte le sue attenzioni su Luciano Spalletti, vecchia conoscenza di Walter Sabatini e ormai separato in casa con la Roma dove verrà sostituito da Di Francesco.

Spalletti al momento insomma è il nome più forte per la panchina nerazzurra anche se, come riporta 'Sky Sport', l'Inter starebbe sondando il terreno pure con Pochettino del Tottenham.

Strappare il tecnico agli Spurs però sarà tutt'altro che facile a causa di una clausola rescissoria da 5 milioni di euro. Nei prossimi giorni comunque non è da escludere un incontro tra le parti con Sabatini pronto a mettere sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro netti a stagione. Spalletti o Pochettino, l'Inter riparte da qua.