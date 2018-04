Pallotta impazzisce di gioia: bagno a Piazza del Popolo

Il presidente della Roma euforico dopo il trionfo: "Li abbiamo dominati, ora può succedere di tutto". Poi festeggia con un bagno in piazza.

Il sogno continua. La Roma smentisce i pronostici, elimina il Barcellona e ora guarda con fiducia alle semifinali di Champions con l'ambizione neppure troppo nascosta di arrivare fino a Kiev.

Euforico per il trionfo ovviamente anche il presidente Pallotta che al termine della partita è andato a festeggiare insieme ai tifosi in giro per la città con tanto di bagno nella fontana di Piazza del Popolo.

Poco prima, intervistato da 'Premium', Pallotta aveva ammesso: "E’ la miglior vittoria. E’ una notte fantastica. Li abbiamo completamente dominati, è incredibile. All’andata siamo stati sfortunatissimi con rigori negati, questa Roma è indimenticabile".

Il patron giallorosso non pone limiti alla campagna europea dei giallorossi e sottolinea: "Il Barcellona è la miglior squadra al mondo e noi abbiamo vinto 3-0, possiamo vedercela con chiunque. Qualsiasi cosa può succedere nelle prossime tre partite di Champions".

Infine Pallotta plaude soprattutto a Di Francesco, scelto dalla società in estate per sostituire Spalletti tra i dubbi di molti: "Una delle cose che mi hanno reso più contento sono i cambiamenti incredibili che ha fatto e che hanno schiacciato il Barcellona. Ora però pensiamo alla partita con la Lazio, spero che giocheremo come stasera". Il sogno continua, appunto.