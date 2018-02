Padova, Cordoba incontra i dirigenti: collaborazione in vista

19:00 Condividi Chiudi

Ivan Cordoba è arrivato a Padova per incontrare la dirigenza: l'ex difensore dell'Inter potrebbe collaborare con il club veneto.

Nuovo incarico in vista per Ivan Ramiro Cordoba, ex giocatore dell'Inter, che oggi ha incontrato i dirigenti del Padova per discutere i margini di una futura collaborazione. Una bella notizia per i tifosi del club veneto, attualmente primo nel gruppo B di Serie C.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'ex centrale colombiano è in ottimi rapporti con Oughourlian, il nuovo socio del Padova e azionario di maggioranza del Millonarios Futbol Club, squadra che milita attualmente nella Serie A colombiana.

Cordoba ha parlato con il presidente della società veneta e con il direttore generale Zamuner: possibile collaborazione futura con un club dalle grandi ambizioni che sta dominando il suo campionato (9 punti di vantaggio sulla seconda con una partita in meno).