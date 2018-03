Omaggio ad Astori: 'Ciao Davide' su tutte le maglie di A

In questo week-end di campionato, su tutte le maglie delle squadre di Serie A, campeggerà la scritta ‘Ciao Davide’. A comunicarlo è stata la Lega.

E’ un dolore profondo, quello con il quale sta facendo i conti il calcio italiano. La tragica morte di Davide Astori, ha colpito duramente tutti e, per tale motivo, nel prossimo turno di campionato si cercherà di omaggiare nel migliore dei modi il capitano della Fiorentina.

Nel giorno del funerale di Davide Astori tutta Firenze insieme ai calciatori, ai tifosi della @acffiorentina e di tutto il mondo del calcio porgono il loro ultimo saluto al capitano viola! Ciao Davide! #DA13 https://t.co/5tUrSOC1lB

— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 8 marzo 2018

Nella giornata di martedì, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi da gioco, non sarà questo però l’unico modo per ricordare la memoria del difensore venuto a mancare domenica scorsa.

Su tutte le maglie di tutte le squadre del campionato di Serie A, verranno apposte, questo fine settimana, delle patch sulle quali sarà impressa la scritta ‘Ciao Davide’.

A confermarlo è stata la Lega di Serie A, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Per ricordare Davide, la FIGC ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio di tutte le gare calcistiche in programma nella prossima giornata dei Campionati di Serie A, Serie B e Serie C. Tutte le squadre della Serie A TIM, inoltre, su indicazione della Lega Serie A, scenderanno in campo nel 28° turno con una patch con la scritta "Ciao Davide" posta sulla manica della divisa”.