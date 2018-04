Oddo rettifica su Rocchi: "Nessuna malafede, ma pregiudizio"

20:00 Condividi Chiudi

Oddo precisa su Rocchi: "Malafede? E' da intendersi come un atteggiamento di pregiudizio che gli arbitri hanno nei confronti degli allenatori".

Il giorno dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, che è costata alla sua squadra l'ottavo ko consecutivo, il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo torna sull'arbitraggio di Rocchi, definito nel corso delle interviste post-partita come 'in malafede'.

E lo fa con una nota pubblicata sul sito ufficiale della società friulana: "Riguardo alla mie dichiarazioni, rilasciate nel post partita di Udinese-Lazio ai microfoni di PremiumSport, nei confronti del direttore di gara Rocchi vorrei precisare che il termine “malafede”, da me utilizzato impropriamente, era da intendersi come un atteggiamento di pregiudizio che a volte gli arbitri hanno nei confronti degli allenatori nel momento in cui ci avviciniamo a loro per chiedere spiegazioni sulle decisioni prese.

Non era mia intenzione insinuare dubbi su premeditazioni o comportamenti scorretti da parte di Rocchi, fermo restando che ritengo che arbitri e allenatori debbano poter scambiarsi opinioni su quanto avviene in campo in modo paritario, come discusso nelle riunioni volute dalla Lega".

Al contempo è stato ufficializzato anche il ritiro in vista del match contro il Cagliari: "Per preparare al meglio la partita di sabato con il Cagliari, la società ha deciso che la squadra inizierà il ritiro da oggi. L’Udinese sta anche valutando se anticipare la partenza per la Sardegna a giovedì per dare 24 ore in più ai giocatori per acclimatarsi alle temperature".