Nuovo striscione per Donnarumma: "Milan nel cuore? Cambia procuratore"

Un nuovo striscione indirizzato a Donnarumma è stato esposto nel corso degli Europei Under 21: "Se hai il Milan nel cuore cambia procuratore".

Gianluigi Donnarumma è certamente uno dei grandissimi protagonisti della calda estate di calciomercato. La sua decisione di non rinnovare il contratto che lo lega al Milan fino al giugno 2018, non solo l’ha reso uno dei giocatori più appetiti in assoluto nel panorama calcistico europeo, ma ha scatenato le ire di molti tifosi rossoneri.

In tanti si sono sentiti traditi dalla scelta di un ragazzo sul quale il club meneghino ha puntato quando era giovanissimo e al quale ha offerto un rinnovo a cifre da capogiro, e anche anche percepito il rischio di un grave danno economico per il club meneghino.

Nel corso della partita di debutto dell’Italia U21 agli Europei di categoria, Donnarumma è stato reso oggetto di una contestazione molto dura. Dagli spalti infatti, gli sono state lanciate della banconote finte, il tutto mentre veniva esposto lo striscione ‘Dollarumma”.

Da quella gara alcune cose sono cambiate. Nonostante le durissime parole pronunciate in un’infuocata conferenza stampa da Mino Raiola, negli ultimi giorni sembra essersi riaccesa una speranza per un riavvicinamento con il Milan. L’ipotesi di un nuovo tentativo di rinnovo non è quindi più del tutto da escludere e, nel corso della partita tra Italia U21 e Repubblica Ceca, un gruppo di tifosi ha deciso di dedicare al portiere un nuovo striscione.

Esposto per alcuni minuti, su esso campeggiava un ‘consiglio’ per Donnarumma: “Se hai il Milan nel cuore cambia procuratore”. Un ulteriore segnale del fatto che sono in molti coloro che attribuiscono a Raiola il mancato accordo per il rinnovo.