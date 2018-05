Nuova Maglia Roma 2018/2019: verrà usata contro la Juventus

La Roma svela la maglia per la prossima annata: ispirata alla Lorica Hamata, l'armatura degli antichi romani: prima volta contro la Juventus.

Dopo Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City, arriva anche la prima conferma italiana. Se quella della Juventus non è stata ancora ufficializzata, ma gli scatti rubati sono già apparsi sul web, la maglia della Roma 2018/2019 è stata confermata da Nike e verrà utilizzata proprio nel big match di campionato contro la Juventus.

In vendita dal prossimo 17 maggio, il concept della nuova casacca della Roma riprende un elemento della storia antica: trattasi dell a Lorica Hamata, l’armatura in maglia metallica indossata dai romani che è stata riportata in vita dalla fantasia che caratterizza la nuova casacca giallorossa. La trama rappresenta di fatto il legame imprescindibile tra la AS Roma, la città e i suoi tifosi.

Il design è riportato in vita da una grafica a forma di maglia che corre lungo il corpo principale della divisa, di color rosso intenso, dando l’impressione di un’armatura in maglia metallica che i giocatori indosseranno per affrontare la sfida contro la Juventus e quelle della prossima annata.

Anche il resto della divisa è dello stesso color rosso intenso, con sfumature sulle maniche ad aggiungere un tocco di modernità. Lo swoosh e il girocollo aggiungono un elemento decorativo e garantiscono la piena rappresentazione dei celebri colori del club e della città.

Oltre al logo Nike in giallo, torna lo sponsor nella parte centrale della maglia: come noto, infatti, Pallotta ha chiuso poche settimane fa l'accordo con Qatar Aiways, presente, in bianco, sulla nuova casacca della Roma 2018/2019.

L'accordo con Qatar Airways poterà 40 milioni di euro, più bonus, in tre anni: era dal 2013 che la Roma non aveva un main sponsor sulla propria maglia, completamente rossa e gialla se non per lo sponsor tecnico e il logo sul davanti, e il nome e il numero del calciatore dietro. Si torna al passato, per essere più competitivi.