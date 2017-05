Non solo sorrisi Juventus: niente Scudetto per De Ceglie, fuori rosa da mesi

Nella festa della Juventus c'è anche la festa dell'eterno bianconero De Ceglie, fuori rosa dal 2016: a giugno la scadenza del contratto.

Grandi trofei, grande speranze. La Juventus ha conquistato Juventus e Coppa Italia 2016/2017, puntando con decisione al Triplete in quel di Cardiff, nella finale di Champions League contro il Real Madrid. Bianconeri in festa, in una stagione che ha visto i goal di Higuain, le giocate di Dybala, le parate di Buffon. Ma in bianconero non è tutto rosa e fiori.

Tra i giocatori sotto contratto, infatti, c'è anche un bianconero finito fuori rosa dopo aver rifiutato le destinazioni di calciomercato nella scorsa estate e nell'ultima sessione, quella invernale: Paolo De Ceglie , classe 1986, è alla Juventus. Ma di fatto non lo è.

Se i compagni di squadra Mattiello e Audero hanno vinto ufficialmente Coppa Italia e Scudetto senza scendere in campo nemmeno un minuto, De Ceglie è da tempo ai margini della Juventus, fuori rosa dopo il categorico no alla cessione in Serie B: c'era la Ternana , c'era il Pisa . No grazie e permanenza fino alla scadenza del contratto.

Scadenza del contratto che per De Ceglie avverrà il prossimo e imminente 30 giugno: dopo una vita passata in orbita bianconera, facendo tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare in prima squadra e conquistare diversi trofei, il terzino di Aosta è stato ceduto in prestito a Genoa, Parma e Marsiglia, tornando dalla sua Madama nell'estate 2016.

Non ha voluto lasciare la Juventus, rimanendo sotto contratto ma di fatto lontanissimo dall'ambiente bianconero: non era presente alla premiazione della finale di Coppa Italia, nè per quella dello Scudetto. Il prossimo mese si libererà dai bianconeri e proverà ad iniziare una nuova vita, per la prima volta senza essere di proprietà Juve.

DI lui si sono perse le tracce anche via social, dopo essere diventato un fenomeno del web grazie alla sua passione da DJ: nel 2013 ha inciso il suo primo singolo Moving On, che gli ha permesso di raccogliere fondi da destinare alla ONLUS L'associazione di Idee, che si occupa di bambini autistici.

Dal primo luglio, dopo vent'anni, non sarà più della Juventus: in bianconero dal 1996, escludendo ovviamente i vari prestiti, De Ceglie potrà scegliersi una destinazione con tutta calma. E provare a dimenticare l'ultimo anno, il primo in cui non è mai sceso in campo.