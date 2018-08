Niente scambio Milan-Roma: Suso vede solo rossonero, Perotti piace al Monaco

Dopo le parole di Leonardo che lo aveva blindato, Suso ha postato pallini rossoneri: non dovrebbe lasciare il Milan. Per Perotti invece c'è il Monaco.

L'incontro tra il Ds della Roma Monchi e l'agente di Suso aveva rilanciato le voci che volevano l'esterno spagnolo in orbita giallorossa, magari inserito in un possibile scambio con Perotti (e soldi) al Milan. A spazzare via le voci ci ha pensato per primo ieri Leonardo, che a sua volta aveva successivamente incontrato il procuratore.

"Non si è parlato di offerte. Questi incontri sono dovuti, visto che lo faremo con tutti i giocatori. Sono cose normali in conseguenza all’arrivo della nuova proprietà. Non è mai stata ipotizzata una partenza di Suso, al momento non c’è nulla che faccia pensare a una sua cessione”, le parole del nuovo uomo mercato rossonero.

Dal canto suo, la volontà del calciatore sembra chiara ed è quella di restare, come fa capire bene da un post odierno su Instagram, con tanto di pallini rossoneri. Se poi arrivasse anche il rinnovo con contestuale aumento di stipendio, ancora meglio.

Ben diversa invece la situazione a Roma di Diego Perotti, che si trova inserito in una batteria di esterni offensivi davvero nutrita (e potrebbe non essere finita qui, col nome di Bailey sempre caldo). Se le azioni di El Shaarawy sono in risalita da settimane e la sua permanenza non sembra più in discussione, l'argentino appare come l'agnello sacrificale di questa sessione di mercato.

Un 'esubero' comunque da non svendere ed in tal senso potrebbe essere ben accetto a Trigoria l'interesse palesato nelle ultime ore dal Monaco, che deve rimpiazzare il pari ruolo Keita Balde ormai diretto all'Inter. I 10 milioni di valutazione di Perotti non dovrebbero essere un problema per il club del Principato.