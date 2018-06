Niente Napoli per Rui Patricio: va verso il Wolverhampton

11:17 Condividi Chiudi

Nome più chiacchierato per la porta del Napoli, Rui Patricio dovrebbe giocare in Premier League, nei Wolves. Azzurri su Leno, Sirigu e Areola.

Se una grande squadra inizia da un grande portiere, come recita un vecchio adagio del calcio, il Napoli deve scegliere con calma e oculatezza. Perché Pepe Reina se n'è andato e, ora, va trovato un sostituto all'altezza da piazzare tra i pali.

Il nome che gira ormai da giorni, come noto, è quello di Rui Patricio. Però non dovrebbe essere il portoghese dello Sporting il futuro numero 1 di Ancelotti: secondo 'Sky Sport', dopo essersi prepotentemente inserito nell'affare è ora il Wolverhampton ad aver preso il largo, portandosi in pole position per l'acquisto del portiere.

I Wolves, nonostante siano una neopromossa in Premier League (hanno chiuso al primo posto il campionato di Championship), sono infatti controllati dal ricchissimo gruppo cinese Fosun International. E, soprattutto, hanno stretti legami con un altro portoghese: Jorge Mendes, il re del mercato.

In ogni caso, che sia per venire in Italia o per andare in Inghilterra, Rui Patricio è pronto a lasciare lo Sporting, di cui è il capitano: sta infatti provando a risolvere il proprio contratto con i Leoni, scosso e arrabbiato per la violenta aggressione subita da alcuni facinorosi a metà maggio.

Mentre aspetta l'evolversi della situazione, il Napoli tratta anche per altri portieri: in lista alle preferenze azzurre ci sono Bernd Leno, del Bayer Leverkusen, e il granata Salvatore Sirigu. Occhio anche a Fabrice Areola, che potrebbe vedersi soffiare il posto di titolare del PSG da Gigi Buffon.