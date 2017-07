Niente Juventus: Ruben Neves va al Wolverhampton in Championship

16:03 Condividi Chiudi

Il 20enne Ruben Neves, accostato alla Juventus, giocherà nella seconda serie inglese: accordo Wolverhampton-Porto sulla base di 18 milioni di euro.

Potenza del ricchissimo calcio inglese: un centrocampista di talento, di appena 20 anni, con un futuro brillante davanti a sé, va a giocare nella seconda serie d'Oltremanica. Con buona pace delle big europee, che si erano interessate a lui.

Il giocatore in questione è Ruben Neves, centrocampista del Porto, che a partire dalla prossima stagione giocherà nella Championship inglese. Ebbene sì: nella seconda serie inglese. Il Wolverhampton, gigante decaduto, ha infatti trovato l'accordo con i portoghesi in cambio di 18 milioni di euro.

Negli ultimi giorni il suo nome era stato accostato in particolare alla Juventus: il quotidiano portoghese 'A Bola' aveva raccontato dell'interesse bianconero nei suoi confronti. Interesse non troppo concreto, evidentemente, se è vero che un club di seconda divisione - pur glorioso, come detto - è riuscito a portarlo a casa.

Secondo quanto riportano i media portoghesi, Ruben Neves viaggerà domani o al massimo mercoledì: effettuerà le visite mediche, firmerà il contratto e poi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dei Wolves.

L'ormai ex Porto, nato e cresciuto nelle giovanili dei Dragões prima di esordire in prima squadra nel 2014, è reduce dall'avventura all'Europeo Under 21 disputato in Polonia: nemmeno lui è però riuscito a evitare la rapida eliminazione del Portogallo, out già ai gironi.