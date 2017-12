Nesta può tornare in Italia: la Ternana pensa a lui

Reduce dall'esperienza di Miami, Alessandro Nesta è nelle mire della Ternana, terzultima in B. L'altro nome forte è quello di Stellone.

Sembrava lui il principale candidato per la panchina del Crotone, prima che il club calabrese si affidasse a Walter Zenga. Ma Alessandro Nesta potrebbe comunque tornare in Italia. Non in Serie A, ma in Serie B.

L'ex difensore della Lazio, del Milan e dell'Italia è infatti in lizza per la possibile sostituzione di Sandro Pochesci alla Ternana. Il pittoresco tecnico romano, salito recentemente agli onori della cronaca per le sue colorite critiche nei confronti della nazionale azzurra, è infatti a forte rischio dopo il ko di Avellino, che ha lasciato i neroverdi al terzultimo posto.

La dirigenza della Ternana sta valutando il da farsi, e tra i nomi forti circola proprio quello di Nesta. Un nome peraltro non nuovissimo, visto che a Terni era già aleggiato già a inizio mese, ma che potrebbe diventare sempre più concreto.

Lo stesso Pochesci, in una conferenza di qualche settimana fa, aveva affrontato l'argomento con i giornalisti presenti: "Ma voi sareste contenti se venisse nesta al mio posto?". E il presidente Stefano Ranucci, presidente della Ternana ma anche tifoso della Roma, aveva risposto scherzosamente: "Io no".

Nesta, che tornerebbe in Italia dopo aver allenato il Miami FC nella NASL americana, non è comunque l'unica possibilità per la Ternana: l'altro nome forte è quello di Roberto Stellone, che nello scorso campionato ha allenato per pochi mesi il Bari, prima di essere esonerato a novembre.