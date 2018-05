"Nessuno batte il Barcellona": e la Roma replica su Twitter

L'imbattibilità in Liga fa gonfiare il petto ai tifosi del Barcellona: la Roma, però, ricorda a tutti di essere riuscita a vincere contro i catalani.

Ancora tre partite e, se tutto andrà come deve andare, il Barcellona manterrà intatta la propria imbattibilità in Liga. Per questo il 2-2 casalingo contro il Real Madrid, con doppia rimonta delle merengues, non fa così male.

Scontato che sia così: il primo obiettivo dei catalani, persa a sorpresa la possibilità di andare fino in fondo in Champions League, è questo. Fin qui fanno 26 vittorie e 9 pareggi in 35 giornate di campionato: un ruolino di marcia che ricorda quello del Milan di Capello o della prima Juventus di Conte.

Per questo, al termine del match contro il Real, su Twitter qualcuno ha festeggiato il pareggio. "Nessuno ci batte", ha esultato ad esempio l'account 'Fiebre Culé', mostrando il petto di fronte alla clamorosa striscia della formazione di Valverde.

Nessuno? Beh, qualcuno in realtà c'è riuscito. Non in Liga, ma in Champions League. La Roma sì, il Barcellona lo ha battuto e pure sonoramente, centrando le semifinali in una serata che rimarrà nella storia del club giallorosso.

Divertente, quindi, la risposta del profilo in lingua spagnola della Roma, che ha scelto unicamente un paio di emoticon per esprimere disappunto di fronte a tale affermazione. 'Fiebre Culé' non se l'è presa: "L'account ufficiale della Roma che commenta il mio stato, che famoso sono diventato". Ma quel ko del 10 aprile ancora brucia.