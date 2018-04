Napoli-Udinese, le pagelle: Insigne show, Nuytinck horror

Milik eroe del Napoli, Mario Rui stavolta non incide: male anche Hamsik. Zampano coraggioso, Ingelsson fa quel che può.

NAPOLI

REINA 5.5: Sollecitato più del previsto, non è particolarmente reattivo nell'azione del goal di Jankto.

HYSAJ 5.5: In coppia con Albiol ha qualche responsabilità in occasione dello 0-1.ALBIOL 6.5: Qualche sbavatura di troppo in difesa viene cancellata dal fondamentale goal del pareggio.

TONELLI 6.5: Ruvido ma efficace, fissa il punteggio sul 4-2 con un'incornata spettacolare.

MARIO RUI 5.5: Soffre la spinta di Zampano ed è meno presente del solito anche in appoggio.

ZIELINSKI 7: E' il migliore del trio di centrocampo, alterna qualche sporadico errore a spunti di vera classe.

DIAWARA 5.5: Non sempre è al posto giusto e la sua regia ne risente. Da una sua palla persa nasce l'1-2.

HAMSIK 5.5: Inizia bene, ma la sua azione perde progressivamente intensità (57' MERTENS 6: Entra nel momento di maggior difficoltà, non fa la differenza ma aiuta con la sua qualità nel momento della rimonta).

CALLEJON 6: Non è il miglior Callejon, ma la sua perseveranza viene premiata nell'azione del 3-2 (82' ROG SV).

MILIK 7: Lavora di sponda per lunghi tratti, con qualità e partecipazione, poi si prende la meritata ribalta per il goal del sorpasso (73' ALLAN 6: Entra a partita ormai decisa e mantiene l'ordine).

INSIGNE 7: Ritrova il goal (bellissimo) e mette in scena il solito show personale creando diverse situazioni interessanti.

UDINESE

BIZZARRI 5.5: Potrebbe essere più deciso in un paio di respinte in occasione dei goal.

NUYTINCK 5: Protagonista in negativo in occasione delle reti di Insigne e Albiol.

DANILO 5.5: Impegnato in una lotta fisica con Milik, che fatica a contenere (76' DE PAUL SV).

SAMIR 6: E' attento sui tagli di Callejon dalla sua parte.

ZAMPANO 6.5: Acquista coraggio con il passare dei minuti e sovrasta Mario Rui: suoi gli assist per Jankto e Ingelsson.

BARAK 6: Lavoro di grande quantità con alcuni strappi interessanti.

BALIC 6: Guida i migliori momenti dell'Udinese con qualità e idee.

INGELSSON 6.5: Cerca di limitare Zielinski e quando può si sgancia, trovando anche il bel goal dell'1-2.

PEZZELLA 5.5: Spinge senza grande convinzione, preoccupato dalla presenza di Callejon (68' ADNAN 5.5: Il suo ingresso non lascia il segno).

JANKTO 6: Per lunghi tratti è fuori dal gioco ma si fa trovare pronto per la rete del primo vantaggio (77' WIDMER SV).

PERICA 6: Gli tocca il lavoro sporco e si sacrifica con devozione riuscendo anche ad essere pericoloso.