Napoli, turnover ma non per tutti: Koulibaly, Hysaj e Insigne sempre titolari

Ancelotti fin qui ha fatto ruotare quasi tutta la rosa a sua disposizione ma ci sono tre intoccabili. Hysaj e Koulibaly hanno sempre giocato 90'.

Dai titolarissimi di Sarri al turnover scientifico di Ancelotti. Quella portata dal nuovo tecnico al Napoli è stata una vera e propria rivoluzione a livello di mentalità prima ancora che tattica.

Ancelotti infatti da sempre sa bene come per competere su più fronti sia necessario fare ruotare l'intera rosa e anche a Napoli, a differenza del predecessore, ha cominciato a farlo fin da subito.

Finora il tecnico ha utilizzato praticamente tutti i giocatori a sua disposizione, esclusi ovviamente gli infortunati Meret, Ghoulam, Chiriches e Younes oltre all'ultimo arrivato Malcuit, fin qui mai utilizzato.

Anche contro il Parma quindi Ancelotti, in vista dei big match con Juventus e Liverpool, effettuerà le ormai consuete rotazioni che stavolta potrebbero riguardare Albiol, Hamsik e Mertens.

Nel turnover scientifico di Ancelotti però esistono anche le eccezioni rappresentate fin qui da Koulibaly, Hysaj e Insigne. Questi tre giocatori infatti sono sempre scesi in campo da titolari nelle prime sei partite giocate dal Napoli tra campionato e Champions League.

Ma se Insigne in tre occasioni è stato sostituito prima del novantesimo (contro la Sampdoria addirittura all'intervallo), Koulibaly e Hysaj invece fino ad oggi hanno giocato tutte le partite per intero. Le eccezioni che confermano la regola, appunto.

Detto del Napoli che stasera dovrebbe scendere in campo con Maksimovic in difesa, Fabian Ruiz a centrocampo e Milik in attacco, D'Aversa invece dovrebbe confermare la squadra che ha fatto bene nelle ultime giornate anche se non è escluso che nel tridente possa esserci Ciciretti, il cui cartellino peraltro è proprio di proprietà del Napoli.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, B. Alves, Gobbi; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Ciciretti.