Napoli, Milik dal cuore d'oro: paga l'intervento al ginocchio ad un connazionale

Bel gesto di Milik, bomber del Napoli: il polacco ha pagato i costi dell'operazione al ginocchio ad un connazionale, Kornad Nowak.

Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli, ha dimostrato di essere un campione sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. Operato lo scorso 23 settembre dopo l'ennesimo infortunio al legamento crociato del ginocchio (avvenuto il 21 settembre contro la SPAL), l'ex Ajax si è reso protagonista di un gesto molto nobile.

Secondo quanto riportato dal portale polacco Sportowefakty ha deciso di pagare i costi dell'operazione (circa 20 mila euro) ad un connazionale, il trequartista dello Gornik Zazbre Kornad Nowak, che nel mese di agosto ha subito un infortunio dello stesso genere ed il cui legamento è stato ricostruito sempre dal Prof. Mariani.

Milik, il cui rientro in campo è previsto per marzo, fino a questo momento aveva collezionato 5 presenze tra Serie A e Champions League, siglando un goal in Italia (contro il Verona) ed uno in Europa (contro lo Shakhtar Donetsk).