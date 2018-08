Napoli-Milan: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

E' la partitissima della seconda giornata della Serie A 2018/19: Napoli e Milan si affrontano al San Paolo in una sfida ricca di incroci tra ex.

E' la partitissima della seconda giornata della Serie A 2018/19: Napoli e Milan si affrontano in una sfida ricca di incroci tra ex: Higuain, Reina e Strinic al Milan, Carlo Ancelotti al Napoli.

DOVE E QUANDO

Napoli-Milan si giocherà sabato 25 agosto alle ore 20.30 allo stadio "San Paolo" di Napoli.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN IN TV E STREAMING

Napoli-Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

Napoli al gran completo eccezion fatta per i lungodegenti Younes, Ghoulam e Meret: possibile che Ancelotti confermi lo stesso undici vittorioso contro la Lazio, con Milik titolare al centro dell'attacco e Zielinski mezzala sinistra.

Nel Milan c'è da rimpiazzare lo squalificato Calhanoglu: dovrebbe 'alzarsi' Bonaventura, pronto a prendersi una maglia nel tridente con Suso e Higuain. Bakayoko verso l'esordio da interno in mediana, in difesa Musacchio è in vantaggio su Caldara per affiancare Romagnoli. Tra i pali ci sarà Donnarumma, con l'ex Reina in panchina.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bakayoko; Suso, Higuain, Bonaventura.