Napoli-Milan, le pagelle: Allan furia inesauribile, Biglia sbaglia

21:00 Condividi Chiudi

Nel Napoli Allan domina a centrocampo, bella doppietta per Zielinski; nel Milan bene Suso e Bonaventura, sbaglia Biglia, opaco Higuain.

NAPOLI

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

OSPINA 5.5 - Non è posizionato al meglio sul goal di Bonaventura. Per il resto ordinaria amministrazione.

HYSAJ 6 - Primo tempo in apprensione, cresce nella ripresa.

ALBIOL 6.5 - Autoritario come al solito, nel finale fa valere la sua esperienza.

KOULIBALY 6.5 - Straripante come al solito, si concede anche qualche avanzata coraggiosa.

MARIO RUI 6 - Bene in fase di appoggio ma non sempre riesce ad arginare Suso (73' LUPERTO 6 - Entra in un momento delicato ma se la cava senza sbavature)

ALLAN 8 - Una furia inesauribile, motore e anima del Napoli nel difficile avvio e nell'impetuosa rimonta.

HAMSIK 5.5 - Lavori in corso da regista, la sua azione va ad intermittenza. (63' MERTENS 6.5 - Entra subito in partita con la sua vivacità, non a caso è al posto giusto nel momento giusto per il 3-2)

ZIELINSKI 7 - Quasi un fantasma nel primo tempo, si regala la copertina con due fiammate da campione (72' DIAWARA 6 - Tiene bene il campo ed avvia l'azione del 3-2 con un grande filtrante)

CALLEJON 6 - Non è fortunato in fase di conclusione, ma costringe Rodriguez sempre sulla difensiva.

MILIK 6 - Per lunghi tratti fuori dal gioco, ma è bravo a restare in partita con la testa e a rendersi utile nel finale.

INSIGNE 6.5 - Sempre nel vivo del gioco, dà sempre la sensazione di poter far male.

MILAN

DONNARUMMA 6 - In leggero ritardo su entrambi i tiri di Zielinski, comunque molto angolati.

CALABRIA 6.5 - Grande giocata per il raddoppio, prima della mezzora finale in apnea.

MUSACCHIO 6 - Duello fisico con Milik, poco lucido in fase di impostazione.

ROMAGNOLI 6 - Guida la linea senza particolari sbavature.

RODRIGUEZ 5.5 - Callejon lo tiene impegnato per tutto l'incontro e lo annulla in fase di spinta.

KESSIE 5.5 - Spesso sbaglia la scelta della soluzione e perde qualche pallone di troppo.

BIGLIA 5 - Gestisce bene anche qualche possesso rischioso, finchè sbaglia in occasione dell'1-2 (58' BAKAYOKO 5.5 - Entra nel peggior momento dei suoi e non riesce a dare lucidità all'azione)

BONAVENTURA 6.5 - Un gran goal e tanta presenza nel primo tempo, poi cala alla distanza (81' CUTRONE SV)

SUSO 6.5 - I goal nascono dalle sue intuizioni, sempre di grande qualità.

HIGUAIN 5.5 - Lavora bene per la squadra nel primo tempo, ma in zona goal si vede troppo poco.

BORINI 5.5 - Serve l'assist a Bonaventura e a tratti impegna Hysaj (70' LAXALT 6 - Prova qualche spunto, ma senza sfondare)