Napoli-Milan, Higuain debutta da ex al San Paolo

L'anticipo serale del sabato mette di fronte Napoli e Milan: esordio in rossonero al San Paolo per il 'Pipita' Higuain davanti ai suoi ex tifosi.

Cresce l'attesa per il big match della 2ª giornata di Serie A fra Napoli e Milan. Per il 'Pipita' Gonzalo Higuain, visto il rinvio della sfida contro il Genoa, si tratterà del debutto assoluto in maglia rossonera in una partita ufficiale.

Non un esordio banale, il suo, visto che l'argentino sarà chiamato da subito ad essere il valore aggiunto dell'undici di Gattuso in quello che è stato per tre stagioni il suo palcoscenico (146 presenze e 91 goal in maglia azzurra), lo Stadio San Paolo, davanti ai suoi ex tifosi, che non gli hanno mai perdonato il 'tradimento' sportivo con la Juventus e sono pronti a fischiarlo ancora.

Higuain guiderà l'attacco rossonero, che per il resto vedrà con ogni probabilità Borini a sinistra al posto dello squalificato Calhanoglu, e Suso all'ala destra. I nuovi Caldara e Bakayoko dovrebbero partire dalla panchina: dal 1' giocheranno Musacchio in difesa e Bonaventura a centrocampo.

Nel Napoli di Ancelotti, che sfida il suo allievo Gattuso, Ospina dovrebbe vincere il ballottaggio fra i pali con Karnezis. A centrocampo Hamsik agirà da regista, con Zielinski mezzala sinistra. Davanti si va verso la conferma dell'attacco visto a Roma contro la Lazio, con Milik al centro del tridente e Mertens che partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini.