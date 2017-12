Napoli, l'attacco non gira più: Mertens e Callejon a secco da 5 gare di fila

Mertens e Callejon non segnano da 5 partite, 3 reti nelle ultime 5 per il Napoli: il trio delle meraviglie si è fermato.

Lo 0-0 maturato al San Paolo contro la Fiorentina è solo la conferma di un problema che in casa Napoli ha già fatto scattare il campanello d'allarme: l'attacco non gira più, preoccupante calo di forma per i tre uomini offensivi.

Il trio delle meraviglie, che nella prima parte della stagione aveva incantato l'Italia intera, non riesce più ad incidere. Addirittura a secco da ben cinque partite consecutive Dries Mertens e Josè Callejon: un digiuno del tutto insolito per due giocatori abituati a ben altri numeri.

Entrambi sono andati a segno per l'ultima volta lo scorso 29 ottobre in occasione di Napoli-Sassuolo, vinta dagli azzurri 3-1. Sono solo tre le reti segnate dalla squadra di Sarri nelle ultime cinque apparizioni: uno soltanto segnato da un attaccante, Lorenzo Insigne, oggi assente per infortunio.

Di Jorginho e Zielinski gli altri due goal: l'attacco avrebbe probabilmente bisogno di rifiatare dopo le tante partite giocate fin qui, Sarri dovrà trovare a breve una soluzione per accendere di nuovo la scintilla di una macchina da goal inceppata.