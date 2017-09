Napoli in pensiero per Chiriches: con l'operazione rischia 2 mesi e mezzo

Dopo l'infortunio alla spalla nella partita contro il Bologna, il Napoli sta valutando se operare Chiriches. Ciò comporterebbe uno stop molto lungo.

Nonostante la bella vittoria contro il Bologna e la testa della classifica a punteggio pieno, dal Dall'Ara non sono arrivate solo buone notizie per Maurizio Sarri. Il Napoli sta facendo infatti i conti con l'infortunio di Vlad Chiriches, che ancora una volta soffre per la sua spalla, come accaduto più volte in passato.

Come riporta 'La Repubblica', lo staff sanitario del Napoli ha provveduto domenica negli spogliatoi ai primi trattamenti e il rumeno potrebbe essere a disposizione già domenica per il derby con il Benevento, perché si tratta di una lieve lussazione.

Ma Chiriches è recidivo ed è alle prese già da tempo con questi problemi alla spalla. Il problema non va sottovalutato e quindi non è escluso un intervento chirurgico per risolvere definitivamente l'emergenza. I tempi di recupero sarebbero di circa due mesi e mezzo, quindi bisogna valutare bene quando effettuare l'operazione che potrebbe essere rinviata pure a dicembre, quando il Napoli sarà meno impegnato.

Con Maurizio Sarri Chiriches ha sempre disputato un buon numero di partita, visto che è considerato la prima riserva della coppia titolare Albiol-Koulibaly. Il problema potrebbe quindi essere "messo in pausa" in questo periodo di forcing per il Napoli, per poi analizzarlo ed affrontarlo in pieno inverno.