Napoli in ansia: distorsione alla caviglia per Mertens

Dries Mertens è stato costretto ad abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia. Ma Sarri è ottimista: "Nulla di grave".

Nota più che negativa nella serata del "Ciro Vigorito", dove il Napoli rischia di dover incrociare ancora una volta le dita per un suo attaccante. Al 30' del secondo tempo della gara contro il Benevento, Dries Mertens è stato costretto ad abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia sinistra.

Il belga ha dovuto fare i conti con un duro intervento di Djimsiti, che lo ha colpito in modo particolare nella caviglia della gamba sinistra, che ha effettuato un movimento non proprio "naturale". Mertens si è accasciato al suolo, poi ha provato a continuare a giocare ma non c'è stato niente da fare: lo ha rilevato Rog.

Da un primo controllo i medici del Napoli, però, si professano moderatamente ottimisti. Il giocatore infatti non sente molto dolore e la caviglia non è particolarmente gonfia, come riporta 'Sky Sport'.

Un ottimismo confermato anche da Sarri: "Sembra un infortunio più leggero di quello che sembrava. - ha detto il tecnico a 'Sky Sport' - spero sia recuperabile per la Lazio, ma aspettiamo l'esito degli esami. La caviglia ha girato, però non sembra nulla di grave".

Mertens aveva tra l'altro sbloccato la gara nel primo tempo con un colpo dei suoi, ma non ha potuto portare a termine la sfida. Adesso Maurizio Sarri e tutti i tifosi del Napoli aspettano di conoscere novità ed aggiornamenti sul suo stato di salute.

Da capire soprattutto se il giocatore potrà essere a disposizione per la sfida di settimana prossima contro la Lazio: gara di altissima classifica e di fondamentale importanza per il futuro del campionato.