Napoli, Ghoulam è pronto: può essere convocato per Benevento

10:30 Condividi Chiudi

Ghoulam, dopo la rottura del crociato rimediata l'1 novembre, potrebbe tornare tra i convocati già per Benevento-Napoli del 4 febbraio.

E' un recupero davvero prodigioso quello di Faouzi Ghoulam, terzino algerino del Napoli che lo scorso 1 novembre aveva subito la rottura del legamento crociato durante la partita di Champions League contro il Manchester City.

Ghoulam infatti, dopo l'ok di qualche settimana fa del professor Mariani, lavora già col gruppo e secondo 'Il Mattino' scalpita per tornare tra i convocati.

Il terzino d'altronde si sarebbe già misurato in partitella durante gli allenamenti tanto che non è escluso che possa sedersi almeno in panchina a Benevento il prossimo 4 febbraio, o al più tardi sei giorni dopo quando il Napoli ospiterà la Lazio.

In ogni caso, se le indiscrezioni venissero confermate, Ghoulam brucerebbe i tempi dato che inizialmente la prima convocazione non era prevista prima di metà febbraio, magari in occasione dell'andata di Europa League contro il Lipsia.

D'altronde il Napoli in questi mesi ha accusato l'assenza di Ghoulam considerato che nè Mario Rui nè Maggio sono in grado di assicurare la stessa spinta del compagno. Una spinta decisiva verso il sogno chiamato Scudetto.