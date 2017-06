Napoli, estate di lusso: Audi Cup con Bayern e Dortmund

Il Napoli sarà invitato all'Audi Cup in programma ad inizio agosto all'Allianz Arena. Un torneo di prestigio, in attesa dei preliminari di Champions.

Miglior preparazione in vista del playoff Champions non potrebbe esserci. Come anticipato dal 'Corriere dello Sport', il Napoli dovrebbe essere tra le squadre partecipanti all'Audi Cup, in programma l'1 e il 2 agosto all'Allianz Arena.

Al torneo parteciperanno i padroni di casa del Bayern Monaco, il Borussia Dortmund e il Liverpool. Sarà la prima volta che una formazione italiana diversa dal Milan partecipa al torneo, inaugurato nel 2009, e che da allora si disputa con cadenza biennale.

I rossoneri hanno preso parte a tutte le quattro edizioni precedenti, classificandosi tre volte al quarto ed ultimo posto ed una volta al terzo (nel 2013). Per gli uomini di Sarri l'Audi Cup sarà un test molto utile per verificare la condizione psicofisica generale in attesa degli spareggi Champions.

Il relativo sorteggio andrà in scena il 4 agosto. Il 15 e il 16 si giocheranno le gare di andata, il 22 e il 23 quelle di ritorno. Dopo l'Audi Cup e una settimana prima del playoff, l'8 agosto, il Napoli dovrebbe misurarsi con una squadra inglese (forse il Bournemouth): l'ultima amichevole prima di fare sul serio.

Dopo un grande campionato, concluso col terzo posto, i partenopei (che saranno fra le teste di serie) si giocheranno l'accesso ai gironi di Champions League contro un'avversaria da determinare: l'Hoffenheim rivelazione in Germania è tra le papabili.