Napoli da Scudetto: 97 punti nelle ultime 38 partite, Juventus a 92

È solo un gioco, ma il Napoli avrebbe vinto il campionato delle ultime 38 partite. Purtroppo per loro, però, le partite sono divise in due stagioni...

Insieme alla Juventus, il Napoli è sicuramente il grande favorito per la vittoria finale in questa stagione. Eppure, se consideriamo che un campionato è formato da 38 partite, la squadra partenopea il suo Scudetto lo avrebbe già vinto.

È solo un gioco, ma stando ai numeri, il Napoli ha dimostrato di essere la migliore squadra della Serie A nelle ultime 38 partite. Purtroppo per Maurizio Sarri, però, queste gare non sono state racchiuse tutte in un campionato, ma divise a cavallo delle ultime due stagioni.

Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', infatti, sono ben 97 i punti totalizzati dal Napoli nelle ultime 38 giornate. La Juventus si piazza al secondo posto di questa speciale classifica, a quota 92; mentre la Roma è terza a 88, ma con una partita in meno.

Tranne nella stagione 2013-14, quando la Juventus totalizzò 102 punti, la soglia raggiunto attualmente dal Napoli non valse lo Scudetto. Il rendimento delle ultime 38 giornate è stato strepitoso: 30 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta, nel febbraio scorso, al San Paolo, contro l’Atalanta.

Adesso viene però il compito più difficile per Sarri: mantenere la testa della classifica fino al termine della stagione, con la Juventus alle calcagna. Per cercare di vincere finalmente lo Scudetto reale, e non questo 'speciale' che vi abbiamo voluto raccontare oggi.