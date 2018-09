Napoli, Chiriches operato al crociato: intervento riuscito

Brutte notizie per il Napoli e per Chiriches: gli esami strumentali hanno confermato la rottura del crociato. Operazione perfettamente riuscita.

C'era grande apprensione nel Napoli per le condizioni di Vlad Chiriches, infortunatosi durante la partita della Romania di venerdì scorso, e purtroppo i sospetti più nefasti sono stati confermati dagli esami strumentali effettuati questa mattina a Roma presso Villa Stuart: il difensore azzurro ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Chiriches è stato operato nel primo pomeriggio dal professor Mariani presso la stessa clinica romana e per lui i tempi di recupero saranno lunghi: un suo ritorno in campo è previsto solo per la primavera del 2019 e con molta probabilità salterà praticamente tutta la stagione.

Forza Vlad. Torna presto https://t.co/47EvWj5eD3 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 10 settembre 2018

Questo il comunicato della società partenopea: "L'intervento è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dallo stesso Dottor Mariani. Chiriches è stato assistito anche dal Dottor De Nicola. Il difensore azzurro resterà un paio di giorni in clinica e poi ricomincerà subito il percorso di riabilitazione".

E' durata solo una mezzora la partita di Chiriches contro il Montenegro, gara poi terminata 0-0: il difensore della Romania, infatti, ha dovuto lasciare il campo per un forte dolore al ginocchio sinistro e subito si era capito che si trattava di un problema molto serio.

Il calciatore rumeno non è nuovo a stop più o meno lunghi a causa di problemi fisici: nella scorsa stagione saltò ben 8 partite, rimanendo ai box un mese e mezzo a causa di un infortunio al bicipite femorale.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' comunque il Napoli non è intenzionato a sostituire Chiriches con un difensore svincolato nonostante nelle ultime ore fosse stato proposto Nicolas Burdisso. Gli azzurri quindi punteranno su Maksimovic e il giovane Luperto come alternative alla coppia titolare Albiol-Koulibaly.