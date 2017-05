Napoli, De Laurentiis non rinuncia a Sarri: "Continueremo insieme"

Il Napoli già programma la prossima stagione, dove al timone della squadra ci sarà ancora Sarri di cui De Laurentiis non vuole fare a meno.

Maurizio Sarri si è confermato uno dei tecnici emergenti più interessanti dell'intero panorama europeo. L'allenatore, pur non essendo riuscito ad andare oltre il terzo posto e gli ottavi di finale di Champions league con il Napoli, ha suscitato l'interesse di diversi club pronti a consegnarli le proprie panchine.

Tuttavia il presidente Aurelio De Laurentis non è intenzionato a privarsene nè a cautelarsi come dichiarato alla premiazione del riconoscimento Bearzot: "Abbiamo fatto un po' di mercato. Non c'è nulla da raccontare. C'è tutta un'estate davanti e non possiamo sbagliare gli innesti che Maurizio reputa necessari. Finché lavoreremo bene insieme non c'è bisogno di alcuna clausola".

Con Maurizio al CONI per il premio Bearzot #ADL pic.twitter.com/l36fQ2pvmj — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 30 maggio 2017

Secondo quanto riportato da 'SkySport', l'incontro di questa mattina tra patron e tecnico, avvenuto presso gli uffici della Filmauro, è servito soltanto a chiarire questioni tecniche, come ad esempio rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Non ci sono stati, invece, delucidazioni in merito alle modifiche del contratto, che saranno probabilmente il focus dei prossimi giorni.

A Sarri, verosimilmente, verrà offerto un importante adeguamento del contratto. La sensazione è che sarà ancora lui l'allenatore del Napoli nella prossima stagione.