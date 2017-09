Nainggolan stuzzica il Belgio: "Ritardi? Vorrei vedere se fosse Hazard..."

07:26 Condividi Chiudi

Nainggolan è stato accusato di aver fatto ritardo ad una riunione, motivo per cui non è stato convocato: "Temo di non fare il Mondiale, ci sto male".

Ha fatto clamore, durante l'ultima sosta per le nazionali, la non convocazione di Radja Nainggolan da parte del Belgio. Il belga è uno dei migliori centrocampisti in Italia, ma la squadra di Martinez continua a fare a meno di lui, staccando anche in anticipo il pass per Russia 2018.

Ai microfoni di 'Vtm', il centrocampista della Roma ha spiegato la situazione dal suo punto di vista: "Martinez non mi parla quando sono lì con la nazionale, lo fa solo quando sono in Italia. Mi ha chiamato per spiegarmi la non convocazione, e mi ha detto che era un fatto di concentrazione, che nell'ultima riunione tecnica avevo fatto un minuto di ritardo".

"Se era davvero per questo allora non doveva convocare molti altri giocatori, non ero l'unico. Vorrei vedere cosa capitasse se Hazard facesse ritardo ad una riunione. Se tutti fanno ritardo cosa fa? Non chiama nessuno? Temo che non sarò chiamato per il Mondiale, come nel 2014. Ci sto male ma non posso fare niente io, Martinez fa le sue scelte ed io non ho niente da riproverarmi".

Poi Radja Nainggolan fa capire tutto il suo carattere: "Non ho visto durante la sosta nessuna delle due partite. Quella contro Gibilterra perché era troppo scontata, quella contro la Grecia perché erp a Disneyland con la mia famiglia. Sono fatto così: o mi concentro su una cosa o su un'altra. Se non mi chiami, dedico quel tempo alla mia famiglia. Se mi chiami darò tutto per il Belgio".