Nainggolan sicuro: "Odiato da tifosi Juventus perché non ci ho mai giocato"

Radja Nainggolan precisa: "Non potrò mai andare alla Juventus: i tifosi mi odiano perché non ci ho mai giocato. Futuro a Roma? Ho già parlato".

La sconfitta della Juventus in finale di Champions League non avrà di certo lasciato indifferente Radja Nainggolan: il centrocampista belga della Roma ha più volte espresso il suo risentimento nei confronti della società e dei tifosi bianconeri, i quali non sembrano ovviamente averlo preso a simpatia.

Intervistato da 'Premium Sport' dopo l'amichevole vinta dal suo Belgio sulla Repubblica Ceca, Nainggolan si è soffermato a parlare della finale di Cardiff, vinta in maniera netta da Ronaldo e compagni: "Hanno dimostrato sul campo di essere i più forti, le individualità in attacco hanno fatto la differenza".

Impossibile un futuro alla Juventus: "Ormai dove voglio andare, è impossibile. I tifosi mi odiano? Forse perché non ci sono mai andato".

Il futuro sembra scritto: "Inter? Ho già detto cosa voglio: ho fatto, ho promesso e mantenuto, ora non tocca più a me ma ad altri. Non voglio parlare di mercato, la mia intenzione è di godermi questo mese di vacanza in completa tranquillità".

Parole al miele per il suo ex tecnico Luciano Spalletti: "E' un bravo allenatore, ci ha fatti qualificare per la Champions con il secondo posto, nulla da dire".