Nainggolan cuore Roma: "Prima o poi vincerò qui"

Radja Nainggolan giura fedeltà alla Roma: "Ho scelto i giallorossi perchè è una piazza importante, troppo facile vincere con squadre più forti".

Al 'Camp Nou' è stato il grande assente causa infortunio ma nella gara di ritorno la Roma potrà contare su Radja Nainggolan per cercare di ribaltare il pesante 4-1 subito all'andata contro il Barcellona.

Il centrocampista belga è intervenuto in conferenza stampa insieme a Di Francesco: "All'andata abbiamo fatto una gran partita, ma siamo stati sfortunati. Speriamo di giocare una bella partita domani e di fare qualcosa d'importante".

Nainggolan, poi, sembra giurare fedeltà ai giallorossi: "Non ho vinto nulla in carriera, ma ho sempre giocato per vincere. Ho scelto la Roma perché è una piazza importante e prima o poi si dovrà vincere, lo merita. Troppo facile farlo con le squadre più forti".

Il 'Ninja' non si sente inferiore al Barça: "Hanno grande palleggio qualità, ma non ho visto grande differenza. Siamo stati sfortunati negli episodi che fanno la differenza. Speriamo di fare pochi errori e sfruttare le occasioni che riusciremo a creare".

Il belga rassicura sulle proprie condizioni fisiche: "Prima della partita di Bologna stavo al 100%, poi ho avuto questo problemino che mi ha dato un po’ di fastidio ma che di giorno e giorno va sempre meglio".

"Sto lavorando personalmente per mettermi al 100% - ha aggiunto - io voglio giocare sempre, con il Barcellona non ho voluto perché non potevo spingere al massimo ed ho pensato di lasciare il posto a chi poteva dare il massimo. Ora sto cercando di riprendermi il primo possibile e stare meglio".

All'andata la Roma si è sentita penalizzata da alcuni episodi: "Io ero in tribuna e mi sembrava che ci fossero, ma c’erano anche altri episodi al di là di questi. Ma se dobbiamo sempre parlare di arbitri e degli episodi bisognerebbe scrivere libri. Noi dobbiamo concentrarci su domani, quello che facciamo o faremo, conta questo".

Nainggolan titolare in Barcellona o Real? "Giocare questa partita è un sogno da bambino. Ogni squadra poi è costruita per un certo tipo di giocatore, non so se potrei giocarci io credo che nel mio piccolo quello che ha fatto nella mia carriera sono soddisfatto, ho sempre fatto il massimo cercando di migliorarmi".