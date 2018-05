Nainggolan concentrato: "Sarà più dura del Barcellona, ma ci credo"

10:40 Condividi Chiudi

Radja Nainggolan presenta la semifinale contro il Liverpool: "Non penso al mercato, dobbiamo essere concentrati per 95 minuti".

Le due reti segnate ad Anfield nel finale regalano alla Roma una speranza in più: all'Olimpico contro il Liverpool servirà comunque una nuova impresa, ma un guerriero come Radja Nainggolan non vuole sicuramente partire sconfitto.

Il centrocampista della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League: "Loro hanno fatto la differenza in attacco, noi non eravamo concentrati in tutti i 90 minuti, in queste partite devi esserlo sempre. Dovremo dare il massimo per tutti i 95 minuti".

"E' stato un percorso bellissimo fin qui, io ci credo. Non è il momento di parlare del futuro, dobbiamo raggiungere gli obiettivi. Concentriamoci sulla partita, non sul mercato. Rimonta come il Barcellona? Sarà più dura questa volta, soprattutto dal punto di vista fisico", ha continuato il centrocampista giallorosso.

Nainggolan torna sul match dell'andata: "Credo che il Liverpool sia stato solamente più continuo di noi. Siamo riusciti a fare due goal alla fine che ci danno nuova speranza per poter andare avanti. Sappiamo tutti quello che è successo là e non possiamo ripetere certi errori. Dobbiamo migliorare tante cose, anche l'attenzione sui calci piazzati".

Il centrocampista belga riflette sulla sua posizione in campo e sulle proprie statistiche: "Non vivo per il goal, per me è più importante il risultato finale. Se quest'anno sono aumentati gli assist ho fatto felici gli altri giocatori. Rispetto all'anno scorso tutto è diverso, a partire dalla filosofia di gioco. Io sono contento del mio ruolo, poi in Champions spero di sbloccarmi presto, magari domani".

Domani una gran fetta di Italia farà il tifo per la Roma: "Io penso che quando una squadra fa una rimonta come quella contro il Barcellona, tutto il mondo la guarda con occhi diversi. Poi penso che fare il tifo per una squadra italiana sia normale, la sportività ci deve essere. Se riusciremo in una nuova impresa arriveranno complimenti, altrimenti avremo comunque fatto qualcosa di importante".

Nainggolan torna poi sulle sirene di mercato e sulla scelta di restare: "La mia decisione di rimanere a Roma non dipende certo dal fatto di aver raggiunto la semifinale. A me non piace prendere la strada più facile, qui sto bene".