Nacho a Goal: "Vincendo contro il PSG abbiamo cucito molte bocche, Juve squadra tosta"

Nacho in esclusiva a Goal: "Vincendo contro il PSG abbiamo cucito molte bocche. La Juventus è una squadra tosta e dura, soprattutto in avanti".

A 28 anni, ha raggiunto l'apice della sua carriera. Da qualche tempo a questa parte si è scrollato di dosso l'etichetta di giocatore affidabile per diventare una sicurezza, grazie alla sua versatilità, sia per il Real Madrid che per la nazionale spagnola. Ha pure indossato la fascia di capitano dei 'Blancos'. Oltre le sue capacità, c'è da aggiungere l'atteggiamento, la sua fede, il cameratismo, la professionalità ed il madridismo.

Così quell'esclusiva fascia di capitano non è qualcosa di troppo grande per lui. Questo è Nacho Fernandez, uno dei pochi 'One Man Club' del mondo del calcio: gioca nel Real Madrid da quasi 17 anni ed ha sempre indossato la stessa maglia. L'unica che ha sempre sognato di indossare sin dall'infanzia. Inoltre, senza infortuni da quando aveva 14 anni. Ha analizzato la sua carriera ai microfoni di Goal, rivelando che il suo rinnovo con il Real Madrid è ad un passo. "Ora mi sento importante", ha ammesso nel corso dell'intervista esclusiva.

Dopo aver battuto il PSG siete nuovamente tra le favorite per vincere la Champions League. Hai mai perso la fiducia in questa squadra o hai sempre pensato che prima o poi sarebbe tornato il solito Real? "Può capitare che le squadre attraversino momenti negativi, siamo persone. Ed è vero che prima di giocare contro il PSG loro erano considerati favoriti. Ma in tutti questi anni abbiamo mostrato di essere sempre presenti in questi appuntamenti. Noi stessi eravamo consapevoli della nostra forza pur sapendo chi avevamo di fronte. Abbiamo zittito molte voci con questo doppio match ad eliminazione diretta, penso che abbiamo fatto due delle migliori partite di quest'anno e siamo molto contenti. Non stiamo facendo bene come l'anno scorso nella Liga e nella Copa del Rey, ma non tutte le stagioni possono essere da 10. Speriamo però di poter fare ancora bene in quella che è per antonomasia la nostra competizione, la Champions League".

Cosa mi dici del gruppo WhatsApp che avete con qualche giocatore del Barcellona e che è stato svelato da Piquè? "Non ne devo parlare io, è Piquè che lo ha rivelato che deve farlo (ride, ndr). Ha detto che l'anno scorso li stavamo prendendo in giro per come stavano andando loro e quest'anno invece è il contrario. Ma sono cose che possono succedere nel calcio, specialmente quando oltre ad essere calciatori capita di essere amici. I nostri rapporti sono molto buoni, anche per far sì che possa esserci una serena convivenza all'interno della nazionale spagnola".

Peccato per voi che il Barcellona sia il modalità 'Triplete'. "Vero che sono in finale di Coppa del Re, nei quarti di Champions e primi in campionato, ma non ci pensiamo. Vogliamo pensare solamente a fare bene nel doppio confronto contro la Juventus e fare passo dopo passo. Certo sarebbe spettacolare vincere nuovamente la Champions League".

Hai parlato delle difficoltà che incontrerete nel battere la Juventus nei quarti di finale di Champions League. Quale sarà la chiave per battere i bianconeri? "La Juventus è una squadra difficile come tutte le squadre italiane, sono ad un ottimo livello oramai da tanti anni. E una squadra dura e tosta, con grande qualità in attacco. In generale è chiaro che sono veramente una grande squadra. Sarà difficile, ma abbiamo fiducia in noi. L'anno scorso quando li abbiamo incontrati in finale abbiamo fatto una delle migliori partite nella storia del Real Madrid, vogliamo ripeterci, batterli ed andare in semifinale".

Personalmente, ripenso nuovamente al duello Buffon-Ronaldo. Possibile che Cristiano arrivi a questo incontro nel suo miglior momento di forma? "Potrebbe essere, ma la verità per quanto lo riguarda è che mette in rete tutto ciò che tocca, dopo aver finito la partita con la nazionale spagnola abbiamo visto che con il suo Portogallo ha segnato due goal in cinque minuti. Meglio per noi, speriamo che possa mantenere questo livello fino alla fine della stagione".

Se tu ne avessi le possibilità faresti in modo di far restare Ronaldo al Real Madrid fino alla fine della sua carriera? "Certo, non capisco come ci possano essere persone che dubitano di Ronaldo. E' sempre lì, ci mette la faccia, ha statistiche di realizzazione che non sono normali per un giocatore. Non capisco come ci possano essere persone che ancora nutrono qualche dubbio nei suoi confronti. Si impegna sempre al 100% per questo club e quello che spero come suo compagno di squadra è che possa restare qui per sempre".