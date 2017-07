Muller a Goal: "Champions? Proveremo a fermare il Real Madrid"

Thomas Muller lancia la sfida al Real Madrid. L'attaccante del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, intervistato in esclusiva per 'Goal', spiega di voler interrompere a tutti i costi il dominio europeo dei Blancos, capaci di vincere tre delle ultime quattro edizioni della Champions League.

"E' stato impressionante vederli vincere la coppa per due volte di fila e, complessivamente, per tre volte in quattro anni. E' una grande sfida trionfare ogni anno in Champions e loro ci sono riusciti per tre anni. La prossima stagione proveremo a fermarli".

Uli Hoeness, presidente del Bayern, bacchettò mister Ancelotti lo scorso anno per aver vinto 'soltanto' la Bundesliga. "Vogliamo vincere tutto - precisa Muller - Ma parlare di titoli futuri non è la cosa giusta da fare, vincere dipende da tanti fattori e non si possono dire certe cose nove mesi prima. Dipende dalla situazione, da che stato di forma abbia la squadra tra aprile e maggio... Normalmente il Bayern vuole trionfare in qualunque competizione giochi".

A tale scopo, i bavaresi hanno effettuato due 'colpacci' in sede di calciomercato, ovvero gli acquisti di James Rodriguez e Corentin Tolisso. "Se sono in concorrenza tra loro? Sono entrambi molto bravi e dei ragazzi a posto - è la 'benedizione' di Muller - Per la squadra e sul campo, sono tutti e due molto importanti ed hanno delle ottime qualità, lo stanno dimostrando in ogni allenamento".

Il Bayern, però, non potrà più contare sull'apporto di due mostri sacri come Xabi Alonso e Lahm, freschi di addio al calcio giocato. "Normalmente ogni anno ci sono dei piccoli cambiamenti ma quest'anno, senza Philipp e Xabi, abbiamo perso due grandi giocatori - ammette Muller - E' una nuova occasione per i più giovani ma è anche una grande sfida per noi".

Ancelotti ha scelto Muller come vice-capitano alle spalle di Neuer: "E' un ruolo che devo ricoprire. Devo organizzare le cose, è una decisione che è stata presa dalla società e dall'allenatore. Cerco di aiutare la squadra come posso".

Lo scorso anno Muller ha segnato molto meno (appena 9 goal complessivi) del solito: da quando gioca al Bayern, tolto il primo anno, è la prima volta che non ha raggiunto la doppia cifra di reti stagionali. "Forse avevo bisogno di un po' più tempo per conoscere Ancelotti e il nuovo sistema di gioco, ma penso che da gennaio in poi, nella seconda parte dell'annata, le cose siano andate molto bene. Guardo avanti in maniera positiva in vista della prossima stagione con l'obiettivo di fare meglio".