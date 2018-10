Morata e la vita da calciatore: "I soldi e la fama possono diventare un problema"

Morata si esprime a cuore aperto e rivela le sue difficoltà e i suoi periodi bui trascorsi in questi anni. I social? “Mostrano una falsa felicità".

Sono lontani per Alvaro Morata gli anni da protagonista alla Juventus. Tornato in maniera fugace al Real Madrid, nell'estate del 2017 è passato al Chelsea, dove con Antonio Conte ha collezionato 16 goal e 6 assist in 48 presenze. Nella stagione in corso, con Sarri al timone dei Blues, 3 goal in 11 apparizioni, poche dal primo minuto.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Lo spagnolo si è confessato ai microfoni del Mundo Deportivo: "Dalla stagione scorsa ho imparato molte cose, è stato un anno molto difficile. Me ne sono andato di casa per poter giocare il Mondiale e alla fine sono rimasto senza nazionale e da queste cose poi soltanto imparare nonostante siano dure da vivere. Con l’arrivo dei miei figli poi ho imparato a controllare le emozioni sia negative che positive".

L'essere diventato papà lo ha fatto maturare sotto diversi punti di vista. Anche se non essere al centro della squadra in cui gioca non lo rende felice. "Oggi sono una persona felice soprattutto fuori dal campo, lontano dal calcio. Quando gioco invece mi piacerebbe esserlo di più e per questo devo segnare i goal che sono ciò che mi rende contento.

Nei mesi scorsi ho parlato di difficoltà, ma ho detto che la mia non era depressione anche se vivevo molto male. Quando sono arrivato a Londra ho segnato sette goal in sette partite e i tifosi gridavano il mio nome, la gente mi amava. Poi mi sono infortunato e ho sbagliato a giocare con il dolore”.

Fino a qualche mese fa però la fama ed il denaro non lo hanno reso una persona serena: “Il mio livello di tensione era altissimo e lo pagavo con gli arbitri, con gli avversari e non solo. Non volevo parlare con nessuno fino a quando mia moglie mi ha detto che stavo sbagliando. Io mi arrabbiavo e pensavo che anche lei fosse contro di me. I calciatori alla fine hanno gli stessi problemi di tutti.

L'articolo prosegue qui sotto

Forse di più, perché molte volte il denaro e la fama possono arrivare ad essere un problema. C’è molta gente che pensa che la nostra vita sia invidiabile e che abbiamo più privilegi di altre persone. Ma a volte i soldi ti possono portare problemi, quelli che ho avuto io. Persino con la tua stessa famiglia, e di questo la gente non si rende conto”.

Secondo il suo punto di vista bisogna sapere gestire bene anche l'utilizzo dei social. “Instagram mostra una falsa felicità, ci sono giorni in cui sei triste e metti un’immagine felice che davvero non riflette come ti senti in quel momento. Anche questo ci fa perdere valore perché quello che conta sono i contratti pubblicitari".

Anche il rapporto con i tifosi non è semplice: “Ci sono i giorni liberi in cui magari vai a bere una birra perché sei giovane e perché vuoi fare così e ti ritrovi con 300 cellulari al tuo fianco con persone che vogliono una foto con te”.