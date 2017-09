Montella disegna il Milan: André Silva titolare, Suso ancora in attacco

05:58 Condividi Chiudi

Nikola Kalinic dovrebbe riposare per fare spazio ad Andrè Silva contro la SPAL. Con il portoghese ci sarà ancora Suso a fare la seconda punta.

Vincenzo Montella non ha intenzione di tornare indietro dopo le due partite consecutive giocate con il nuovo modulo e la difesa a tre (Austria Vienna e Udinese). Sono arrivate due vittorie per il Milan, anche se quella in campionato ha messo in evidenza ancora molti problemi difensivi e qualche meccanismo ancora non rodato in attacco.

Ma per oliare tutti gli ingranaggi è necessario perseverare su questa strada. Contro la SPAL Montella è atteso da un impegno semplice soltanto sulla carta, visto che già a San Siro la squadra di Semplici ha fatto vedere di essere avversario rognoso contro l'Inter. Allora il tecnico rossonero ha in serbo una nuova arma: André Silva.

Rispetto alla gara contro l'Udinese, dove Kalinic ha realizzato una doppietta alla prima a San Siro, mercoledì sera ci dovrebbe essere l'ex attaccante del Porto al centro dell'attacco. André Silva sarà supportato ancora da Suso, che si trova a dover affrontare questa nuova posizione da seconda punta.

Dopo aver trascorso una vita sulla fascia destra, lo spagnolo si trova adesso a compiere nuovi movimenti e nuovi compiti tattici. Contro l'Udinese non è stato brillante, com'è normale che sia. Ci vorrà del tempo per integrare la nuova coppia d'attacco, e non sarà nemmeno facile visto che con il turnover cambiano sempre anche gli uomini.

Contro la SPAL si insisterà quindi anche sulla difesa a tre, che come detto non ha regalato certezze nell'ultimo turno. Romagnoli ha praticamente consegnato a Lasagna l'assist del momentaneo pareggio, Bonucci sembra lontano dalle prestazioni sfornate con la Juventus e Musacchio comincia a capire solo adesso i movimenti di una difesa a tre.

Ci vorrà del tempo per affinare tutto, ma secondo Montella il 3-5-2 è la strada da seguire, guardando avanti e non tornando indietro. Il grande rammarico del tecnico rossonero è solo quello di non poter sfruttare la corsa e lo spunto di Conti sulla fascia destra, sperando che Abate e Calabria possano sostituirlo al meglio fino al suo ritorno.