Monchi su Salah: "Non era il prezzo migliore ma dovevamo vendere"

Monchi ammette di aver dovuto accelerare la cessione di Salah: "So che non era il prezzo migliore ma dovevamo vendere e lui voleva il Liverpool".

Il grande rimpianto del calciomercato 2017 della Roma si chiama Mohamed Salah. L'egiziano, infatti, è diventato subito decisivo a Liverpool dove ha già siglato qualcosa come 30 goal tra tutte le competizioni.

Il direttore sportivo giallorosso Monchi però, intervenuto su 'Sky Sport', adesso spiega i motivi della cessione di Salah: "Per lui siamo arrivati a 50 milioni con i bonus. In quel momento avevamo bisogno di vendere, era un'opzione importante. Poi c'è stato il casino di Neymar, Mbappè... che hanno fatto saltare un po' le cifre del mercato.

Anche io ora penso che quel prezzo non è il migliore ma in quel momento non potevamo fare altre operazioni. Inoltre, quando sono arrivato c'era già offerta del Liverpool di 22 milioni più tre e il desiderio del giocatore era di andare lì".

Quindi Monchi ammette: "I numeri sono importanti per la società. Ma per i tifosi contano i trofei e le vittorie. Questo è l'importante ed è quello che manca alla Roma. Dobbiamo gestire la società per trovare la strada giusta per farla vincere e per costruire una società che possa farlo in modo continuativo.

Capisco che i tifosi non vogliono parlare di plusvalenze, ma chiedo un po' di fiducia nel mio lavoro. Ora ho il vantaggio di conoscere il calcio italiano, la Roma e il club. Il mio obiettivo è provare a trovare la strada giusta per fare felici i tifosi ma c'è bisogno di tempo".