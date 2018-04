Monchi esalta Di Francesco: "Sua la vittoria sul Barcellona"

La Roma gode anche il giorno dopo aver fatto fuori il Barcellona dalla Champions, il Ds Monchi rende merito a Di Francesco: "Vittoria sua".

La Roma asfalta il Barcellona e in casa giallorossa si rende merito al 'deus ex machina' dell'impresa: Eusebio Di Francesco, che ha annichilito Valverde con un sorprendente cambio di modulo. "La vittoria di ieri è sua - sentenzia il Ds Monchi in diretta Twitter dall'account giallorosso - La Roma è stata molto superiore al Barcellona".

"Io penso che la Roma abbia fatto meglio in tutti i ruoli - continua il dirigente giallorosso - Loro hanno gente che può fare goal in qualsiasi minuto, però ieri Alisson non ha fatto alcuna parata importante. Siamo stati superiori. Il riscatto di De Rossi e Manolas dopo gli autogoal dell'andata? Penso che sia stato un copione perfetto. Se qualcuno avrebbe dovuto scriverlo, non avrebbe potuto pensarne uno migliore...".

Monchi si sofferma sulla mossa tattica decisiva del tecnico giallorosso, rendendogli massimo merito: "Credo che sia stata la vittoria di Di Francesco. C'eravamo sentiti lunedì sera, mi aveva detto che l'allenamento era andato bene e che avrebbe cambiato modulo. Io ero convinto che dovessimo fare qualcosa di diverso, che aveva ragione. È stata una scelta difficile, un rischio: è quello che deve fare l'allenatore, deve prendere decisioni diverse da quelle che potrebbero prendere i tifosi".

Ora la Roma sogna e non potrebbe essere altrimenti, venerdì ci sarà il sorteggio delle semininali: "Chi vorrei affrontare? Una volta arrivati qua è uguale. Potrei dire il Siviglia, perché vorrebbe dire che hanno eliminato il Bayern Monaco... Però penso che prendere una squadra più difficile del Barcellona sia impossibile".

Certe imprese nascono molto prima del fischio d'inizio: "Sarebbe una bugia dire che ero convinto al 100% - spiega Monchi - Però dopo la partita d'andata avevo parlato con Di Francesco e ci eravamo detti che il risultato non fosse giusto. Pensavamo che se avessimo fatto la stessa partita, senza autoreti e con decisioni diverse dall'arbitro, forse avremmo avuto una chance. Restavano 90 minuti, perché non potevamo farlo? Alla fine è stato giusto".

Ora si deve voltare pagina velocemente, c'è subito un'altra 'partitina'... il derby con la Roma: "Sono due cose diversemm, il percorso in Champions è positivo, ma in campionato non possiamo dimenticare che ci servono ancora punti per chiudere tra le prime quattro. La squadra del prossimo anno? È un lavoro continuo, sono contento del lavoro del mio staff, stiamo lavorando molto. Non vuol dire che abbiamo già preso cinque giocatori, ma stiamo costruendo l'idea di squadra...".