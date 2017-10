Milinkovic-Savic talismano: quando segna la Lazio vince sempre

Milinkovic-Savic pilastro e portafortuna di questa Lazio: sette reti in Serie A, tutte coincise con altrettanti successi biancocelesti.

La Lazio continua a volare: l'ultima vittoria sul campo del Bologna è l'ennesima conferma di una prima parte di stagione da urlo. Tra le più importanti colonne a disposizione di Inzaghi c'è sicuramente Milinkovic-Savic, protagonista inoltre di una curiosa coincidenza.

Quando il serbo va a segno, la Lazio vince. i numeri parlano chiaro: sono sette le reti messe a segno in Serie A con la maglia dell'Aquila e in tutte le occasioni la squadra ha portato a casa il bottino pieno. Due i centri fin qui in stagione, l'ultimo proprio sul campo dei felsinei nel turno infrasettimanale.

Il suo bottino complessivo fin qui con i biancocelesti è di 14 reti tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Stupisce soprattutto la continuità di rendimento da parte del centrocampista classe '95, che si conferma uomo indispensabile per Inzaghi.