Milan-Verona, turnover ridotto per Gattuso: Donnarumma c'è, dentro André Silva

11:44 Condividi Chiudi

Gattuso cambia poche pedine al suo Milan per l'impegno di Coppa Italia contro il Verona: giocano Donnarumma, Suso e Bonaventura. Spazio a Cutrone.

L'avventura sulla panchina del Milan non è iniziata nel migliore dei modi per Gennaro Gattuso, che ha assaporato la sua prima vittoria solamente dopo le due delusioni firmate da Benevento e Rijeka. Il tutto con le delicate vicende societarie sul fronte UEFA e con il caso Donnarumma tornato prepotentemente di moda.

L'impegno in Coppa Italia diventa dunque fondamentale per una stagione che ha già preso una brutta piega in campionato: per questo l'allenatore rossonero manderà in campo una formazione molto vicina a quella titolare.

Turnover ridotto ai minimi termini con i soli due cambi in avanti: dentro Andrè Silva al posto di Kalinic e Cutrone al posto di Borini nell'insolito ruolo di esterno sinistro. Un ruolo 'alla Mandzukic' che lo stesso Gattuso aveva già anticipato in conferenza stampa.

Ringhio non rinuncia ai due pilastri Suso e Bonaventura, mentre tra i pali è confermato Gigio Donnarumma nonostante le voci di mercato. Confermata anche la difesa a quattro con Calabria al posto di Abate e Romagnoli al posto di Musacchio accanto a Bonucci. Montolivo ancora in cabina di regia dopo la buona prova offerta contro il Bologna.

Il Verona cambia qualche pedina e rilancia Pazzini in attacco: accanto al bomber italiano ci sarà il coreano Lee, con Romulo e Fares a supporto sulle corsie esterne. Souprayen spostato al centro in coppia difensiva con Heurtaux, i due terzini sono Bearzotti e Felicioli.

La vincente della gara di questa sera affronterà l'Inter il 27 dicembre: Gattuso avrà dunque la ghiotta occasione di giocare da allenatore il suo primo derby. Una sfida eventualmente vitale in una competizione che per questo Milan diventa sempre più importante.

Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, André Silva, Cutrone.

VERONA (4-4-2): Silvestri; Bearzotti, Heurtaux, Souprayen, Felicioli; Romulo, Fossati, Bessa, Fares; Lee, Pazzini.