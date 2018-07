Milan tra Li ed Elliott: domani il giorno della verità

Entro domani Yonghong Li dovrà rimborsare ad Elliott i 32 milioni dell'aumento di capitale. Intanto prosegue sottotraccia la trattativa con Commisso.

La deadline è vicinissima, entro domani Yonghong Li dovrà rimborsare ad Elliott l'anticipo di 32 milioni di euro versato per l'aumento di capitale, altrimenti il Milan passerà nelle mani del fondo americano.

Ad ora tutto tace, ma il silenzio di Li appare studiato e induce a pensare che i soldi per il rimborso ci sono. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la strategia di aspettare fino all'ultimo momento è orientata a strappare un accordo migliore a Commisso o un altro acquirente.

Tuttavia è piuttosto improbabile che Li e Commisso - l'imprenditore italo-americano che vorrebbe acquistare il 70% delle quote azionarie del Milan - possano trovare un accordo nelle prossime ore, ossia prima della scadenza per il rimborso.

Tutto fa pensare che Li verserà regolarmente i 32 milioni ad Elliott nel tempo stabilito, per poi imbastire con calma una trattativa per la cessione del Milan a Commisso, che non solo si era forte di rimborsare i 32 milioni ad Elliott, ma era disposto anche a pagare il debito di 380 milioni col fondo Singer e investire immediatamente 150 milioni nel club.

C'è dunque grande attesa per quella che sarà l'ultima mossa di Li: la via del rimborso sembra quella più accreditata, ma occhio ad eventuali accelerate improvvise nella trattativa con Commisso, rompendo il silenzio degli ultimi giorni con una sorprendente fumata bianca.