Milan, Suso svela: "In estate ho detto no all'Inter"

Lo spagnolo Suso racconta un retroscena di calciomercato e sul derby non ha dubbi: "Vincendo avremmo una possibilità di entrare in Champions".

Fra i protagonisti più attesi del Derby della Madonnina c'è sicuramente lo spagnolo Suso, fra gli artefici della rinascita del Milan nel 2018 sotto la gestione Gattuso. L'esterno offensivo spagnolo segnò infatti una doppietta all'Inter nel 2016, è andato in goal nella gara di andata e ha fornito l'assist per la rete di Cutrone nella sfida di Coppa Italia.

Quella partita però l'ex Liverpool avrebbe potuto giocarla a maglie invertite: "In estate i nerazzurri mi hanno fatto un’offerta. - ha rivelato in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' - Io avevo appena cambiato procuratore e loro hanno parlato con lui. Poi quello che ha risposto il Milan al mio agente non lo so, ma io avevo le idee chiare: volevo stare qui e rinnovare".

"Potevo andare via anche prima di rinnovare, - ha aggiunto - ma qui sto bene e sono molto contento. Poi nel calcio non c'è 'per tutta la vita', ora l'importante è finire bene la stagione".

Tornando alla sfida con l'Inter, Suso non ha dubbi: "Mi piacerebbe deciderla con un assist più che con un goal. - ha affermato - A me se l’Inter va in crisi non interessa, ma vincere sarebbe bellissimo: avremmo una possibilità di entrare in Champions. Ora siamo in un buon momento e così le gambe non pesano tanto. Chi toglierei a nerazzurri? Tutti dicono Icardi. Io però ho giocato nelle Nazionali giovanili con Rafinha, prima che scegliesse il Brasile: se sta bene, è un grandissimo giocatore".

Il Milan sarà impegnato in questa seconda parte di stagione su 3 fronti, tuttavia Suso ha la sua preferenza: "Fra 4° posto in campionato, Europa League e Coppa Italia scelgo il 4° posto. Se vinci l'Europa League e in campionato arrivi 10° che senso ha?".

"In Europa - ha proseguito - volevo un avversario come l'Arsenal, mi piace giocare contro una grande. Per quanto riguarda la Coppa Italia, le finali non si giocano, si vincono. Sappiamo che la Juve è abituata alle finali, ma in partite così è 50-50: possiamo vincere noi e possono vincere loro. Come nel derby".

Infine sui due tecnici avuti in questa stagione: "La qualità principale di Gattuso è la passione. - ha sostenuto Suso - Ha vinto tanto e sa come funziona tutto questo. La caratteristica del suo Milan è la concentrazione. Mi ha colpito per la voglia di lavorare, gli piace quello che fa e mette molta intensità. Se ti alleni così, in partita è più facile. Montella dovrò ringraziarlo per sempre: ognuno ha il suo modo di allenare e magari lui a Siviglia vincerà la Champions, di sicuro lavorava in maniera diversa. Quando vincevamo con lui, nessuno diceva nulla sul metodo".