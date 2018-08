Milan-Roma, Gattuso avvisa: "Non possiamo permetterci di uscire dal campo"

Big match a San Siro, il Milan di Gattuso affronta la Roma per la terza giornata: "Caldara titolare? Vediamo. Bakayoko? Ci vuole tempo".

Prima gara rinviata, seconda persa dopo essere stata doppiamente in vantaggio. Ora la terza, nuovamente contro una big. A San Siro il Milan inizia la sua avventura casalinga della stagione 2018/2019 ospitando la Roma di Di Francesco, attualmente a +4 sulla formazione di Gattuso ma con una partita in più giocata.

Contro l'ex Ancelotti il Milan ha mostrato delle buone idee in attacco - segnando due volte al Napoli - ma pessime in difesa, dove non è riuscita a reggere all'urto degli avanti azzurri. La Roma sarà un'ottimo test per Gattuso, così da capire le potenzialità contro le big in questa annata. Visto che, nelle ultime stagioni, i rossoneri hanno sempre avuto grosse difficoltà contro le altre grandi.

"Voglio vedere i 55 minuti col Napoli, ripartire da là" le parole di Gattuso in conferenza stampa. "La gara contro il Napoli non è tutta da buttare, anzi. Ma la cosa che dobbiamo migliorare è il rimanere in partita, nella prima parte di gara sembravamo un'altra squadra rispetto alla seconda. Poi siamo usciti dal campo, non ce lo possiamo permettere"

Gattuso non svela se Caldara sarà finalmente titolare: "Vediamo. Bakayoko? Gli ho detto che ci vuole tempo, ma non l'ho certo massacrato come molti hanno detto. Non butto mer** sui miei. Sono molto contento di chi è arrivato, la squadra è migliorata tantissimo ma bisogna aspettare. Biglia? Lo massacrate, ma a livello tattico è fondamentale".

Il Milan è ancora in fase di rodaggio, ma Gattuso si fida dei suoi: "Quando teniamo il campo non è facile giocare contro di noi. Alla fine abbiamo corso di più del Napoli, ma il problema è come corri, come stai in campo. Non dobbiamo smettere di credere in quello che facciamo, l'aspetto caratteriale è due gradini al di sotto della nostra qualità".

Dunque il Milan può lottare per andare in Champions League? "A livello tecnico sì, ma a livello caratteriale ed emotivo dobbiamo diventare ancora squadra. Questo ancora manca. Come risolvere l'effetto panico? Ci vuole del tempo, è un problema risolvibile come tanti che abbiamo risolto". Parola al campo.