Milan, rebus Donnarumma: i rossoneri chiedono chiarezza

10:55 Condividi Chiudi

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan è diventato improvvisamente a rischio: Raiola non risponde, il club chiede chiarezza al giocatore.

Archiviata la conquista della qualificazione ai due turni preliminare di Europa League, in casa Milan si pensa a programmare la prossima stagione con un mercato all'altezza della situazione, in grado di far sognare finalmente i tifosi dopo diverse stagioni deludenti.

Uno dei giocatori da cui ripartire sarà senza ombra di dubbio Gianluigi Donnarumma, 18 anni compiuti lo scorso 25 febbraio: con l'arrivo della maggiore età si è parlato anche di sostanzioso adeguamento del contratto con tanto di rinnovo ma ad oggi del suo agente Mino Raiola non sembra esserci traccia.

Il procuratore italo-olandese fa orecchie da mercante riguardo alla proposta avanzata dai rossoneri di 4 milioni a stagione: la sua intenzione è arrivare almeno a 5 con l'inserimento di una clausola rescissoria non superiore ai 50 milioni.

Il Milan cerca invece di far leva sulla fede rossonera di Donnarumma, a cui ha chiesto maggiore chiarezza su quelle che sono le sue intenzioni per il futuro. In questo senso vanno letto le ultime parole di Montella: "Donnarumma deve uscire allo scoperto e prendersi le sue responsabilità, chiarendo cosa vuole fare da grande".

Un invito a prendere una decisione definitiva al più presto, perché il tempo è tiranno: il Milan ha fretta di blindare uno dei suoi gioielli splendenti, senza il rischio di doverlo perdere in futuro.