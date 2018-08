Milan piccolo contro le big: solo il 29% dei punti negli ultimi 5 anni

Il Milan fatica enormente contro le big della Serie A: dalla stagione 2013/14 ha raccolto solo il 29% dei punti a disposizione. Tendenza da invertire.

L'avvio di campionato del Milan non è stato certo morbidissimo: fatta eccezione per la sfida della prima giornata (che non si è giocata) contro il Genoa, i rossoneri hanno avuto il loro battesimo al 'San Paolo' di Napoli dove è arrivata una bruciante sconfitta in rimonta.

Il terzo turno invece si aprirà proprio con un altro big match che vedrà protagonisti Higuain e compagni: a 'San Siro' arriva la Roma, reduce dal pari faticosissimo ottenuto con l'Atalanta, rimontata fino al 3-3 dopo essersi trovata in vantaggio di due goal nella prima frazione.

Non proprio un toccasana per i ragazzi di Gattuso che, negli ultimi anni, hanno dimostrato di patire e non poco quando si tratta di giocare contro le altre big del nostro campionato (Juventus, Inter, Roma, Lazio e Napoli): come riportato da 'Il Corriere dello Sport' infatti, a partire dalla stagione 2013/14 il bottino dei rossoneri con queste squadre è soltanto del 29% dei punti a disposizione (44 su 153).

Fatta eccezione per la Lazio (16 punti su 30 conquistati, il 51%) con le altre il ruolino è decisamente sfavorevole: contro l'Inter solo 11 punti su 30 (per i nerazzurri tre vittorie a due) mentre con la Roma ne sono arrivati soltanto 9.

Il quadro peggiora se si va ad osservare i dati relativi a Napoli e Juventus: contro i partenopei appena 5 punti su 33 (compreso anche il recente incontro), il che vuol dire una vittoria, due pareggi e ben otto sconfitte. Con i bianconeri addirittura solo 3 punti su 30, frutto dell'unico successo datato 26 ottobre 2016.

Una tendenza decisamente da invertire se si vorrà ambire a obiettivi decisamente più ambiziosi. E pensare che l'arrivo di Gattuso era quasi riuscito in questo compito, salvo poi tornare su numeri negativi dopo i ko contro Juventus e, in ultimo, Napoli.

E la Roma non sembra essere l'avversaria migliore per cambiare questo trend: negli ultimi tre incroci a Milano sono arrivati altrettanti successi dei giallorossi che quindi sanno bene come far male in casa altrui.